مع اقتراب حلول فصل الشتاء فإن الكثير منا يمر باضطراب قد لا يعلم لها مسمى، لكن خبراء النفس يسمونه "الاضطراب العاطفي الموسمي"؛ وهو نوع من الاكتئاب يزداد حدة مع اقتراب فصل الشتاء، ويُطلق عليه أحيانًا اسم "الاكتئاب الموسمي"، وغالبا ما يتميز بالمزاج السيئ.

يؤثر تغير الفصول على مزاجنا وأسلوب حياتنا، كما تتغير مستويات الطاقة وعادات الأكل والنوم عندما يكون الطقس باردًا أو دافئًا، ولكن إذا كنت تعاني من اضطرابات وتغير المشاعر أيضا، فقد تكون علامة على الاضطراب العاطفي الموسمي، وفقا لموقع "نت دكتور" الخاص بالصحة النفسية.

ما هو الاضطراب العاطفي الموسمي؟

يقول الدكتور لي تانج؛ أخصائي الصحة النفسية، إن الاضطراب العاطفي الموسمي هو شكل من أشكال الاكتئاب المرتبط بتغير الفصول، وهو الأكثر شيوعًا عند الانتقال من الصيف إلى الشتاء، وغالبًا ما يرتبط بتغير الطقس، ويمكن أن يؤثر على الفرد كل 12 شهرًا، حيث يوضح تانج: "غالبًا ما يبدأ المرضى في الشعور بأعراض الاكتئاب خلال الخريف وغالبًا لا يشعرون بتحسن في المزاج حتى الربيع".

ما هي أسباب الاضطراب العاطفي الموسمي؟

يقول الخبراء إنه غالبا ما يكون مرتبطا بقلة التعرض لأشعة الشمس وقصر الأيام، كما أن انخفاض ضوء الشمس ومستويات فيتامين (د) قد تقلل من النشاط في جزء من الدماغ يسمى منطقة ما تحت المهاد؛ وهي المسؤولة عن إفراز الهرمونات وتنظيم الاستجابات العاطفية، والحفاظ على ساعة الجسم الداخلية، المعروفة بإيقاع الساعة البيولوجية.

يقول الدكتور تانج، إنه بدون ضوء الشمس الكافي، يمكن أن يتأثر السيروتونين والميلاتونين؛ وهي المواد الكيميائية التي تنتج مشاعر الفرح والسعادة، بشكل سلبي وهذا هو السبب في أن المرضى الذين يعانون من اضطراب عاطفي موسمي، خلال أشهر الأيام الباردة والباهتة، غالبًا ما يصابون بالاكتئاب.

ما أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي؟

المزاج السيئ

فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة

الشعور بالضيق

الشعور باليأس أو الذنب أو انعدام القيمة

تدني احترام الذات

البكاء

الشعور بالقلق

الانسحاب من المناسبات الاجتماعية

انخفاض الرغبة الجنسية

الشعور بالخمول

النوم لفترة أطول من المعتاد

زيادة الشهية

زيادة الوزن

كيف تتغلب على الاضطراب العاطفي؟

شراء صندوق إضاءة

تحاكي الصناديق الضوئية أشعة الشمس، ويمكن أن تمنحك دفعة فيتامين د، كما أنه يحفز هرمون الميلاتونين، كما يمكنك ملء منزلك بمصابيح ساطعة لخلق جو متجدد.

العلاج بالروائح

الزيوت الأساسية يمكن أن تؤثر على منطقة الدماغ المسؤولة عن المزاج؛ إذ ثبت أن الزنجبيل البري ينشط هرمون السيروتونين في الفئران؛ ما يبطئ إفراز هرمونات التوتر، كما يشتهر اللافندر بتأثيره المهدئ أيضا.

حرك جسمك

يحسن التمرين من المزاج، كما يشعرك بالراحة، فضلا عن أنه يطلق هرمونات السعادة بالدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين، والتي يمكن أن تحسن المزاج ومستويات الطاقة.

اذهب إلى الخارج

من المهم قضاء أطول وقت بالخارج خلال النهار، وإذا كنت تعمل لساعات طويلة طوال اليوم، حاول فتح الستائر للسماح بدخول بعض الضوء، أو الذهاب في نزهة سريعة إلى المتاجر أثناء الغداء للحصول على جرعتك اليومية من ضوء الشمس.