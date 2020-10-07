الحكومة الإيطالية: ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة

قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن يكون ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في إطار إجراءات جديدة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال متحدث باسم الحكومة إنه جرت الموافقة على المطلب الجديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تم خلاله أيضا تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس حتى 31 يناير.



ومن المتوقع أن تدخل قاعدة ارتداء الكمامات إلزاميا في أنحاء البلاد حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.



يذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي يوم 15 أكتوبر الجاري، حالة الطوارئ الحالية، وهي رد فعل شائع في وجه الأزمات الطبيعية أو الصحية، وهي تسمح للسلطات العامة بالتصرف بمزيد من السرعة وتجاوز وتجاوز الروتين.



وقالت نائبة وزير الصحة ساندرا زامبا لمحطة تلفزيون "آر ايه آي" الحكومية: "يجب ارتداء الكمامات في جميع الأوقات" باستثناء "المواقف الانفرادية" مثل البقاء بمفردك في حديقة.



وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء، 2677 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 330 ألفًا و263 إصابة، كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 ألفًا و30 وفاة.