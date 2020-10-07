إسرائيل تسجل 4674 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 4 ألاف و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 855 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات بلغت 1803 حالات بعد تسجيل 46 حالة خلال الساعات الماضية، بينما هناك 223 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يُذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ 277 آلاف حالة في حين تعافى ما يزيد عن الـ211 آلاف حالة.