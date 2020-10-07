 ورش عمل لإنشاء البوابة الجيومكانية لجنوب سيناء - بوابة الشروق
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ورش عمل لإنشاء البوابة الجيومكانية لجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 10:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 10:33 م

عقدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لإنشاء البوابة الجيومكانية لمحافظة جنوب سيناء، بحضور جميع إدارات المحافظة.

وقالت "سمير" إن الورشة تهدف إلى إنشاء خريطة رقمية مكانية موحدة للمحافظة، وربط الإدارات المعنية بالمنظومة البوابة الجيومكانية، كإدارة المرافق، والشبكات، والتخطيط العمراني، وإدارة التفتيش، والمتابعة، وإدارة التنشيط السياحي والمشروعات.

وأضافت أنه سيجرى مشاركة البيانات بين تلك الإدارات المعنية، بالإضافة إلى ربط العمل الميداني بقاعدة البيانات المركزية داخل المحافظة؛ لتسهيل وسرعة تحديث البيانات من الميدان بغرض المتابعة والتفتيش، ونقل الصورة الكاملة لمتخذي القرار عن طريق لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية.


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