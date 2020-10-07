 اندلاع حريق في مستودع ذخيرة بمدينة روسية - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 5:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

اندلاع حريق في مستودع ذخيرة بمدينة روسية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 4:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 4:21 م

أعلن المركز الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية الروسية في مدينة ريزان، اليوم الأربعاء، نشوب حريق في مخزن للذخائر في منطقة ريزان الروسية مما أدى إلى احتراق المخزن الذي كان يحتوي على ذخائر مدفعية.

وذكر المركز الصحفي -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن النيران اشتعلت في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة ريزان، وأسهمت الرياح الشديدة في انتشار الحريق ووصوله إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية، حيث سمع دوي عدد من الانفجارات العائدة للذخائر الموجودة في المخزن.

وأكد البيان أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق كما تم إجلاء الموظفين والمدنيين من مكان الحادث، ولم تقع أي إصابات إثر اندلاع الحريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك