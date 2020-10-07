 إندونيسيا تستكمل حقن المتطوعين بلقاح سينوفاك ضد كورونا الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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إندونيسيا تستكمل حقن المتطوعين بلقاح سينوفاك ضد كورونا الأسبوع المقبل

علم إندونيسيا
علم إندونيسيا
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:29 م

ذكر مسؤول في الفريق المسؤول عن التجارب السريرية في إندونيسيا أن البلاد سوف تنتهي من حقن جميع المتطوعين بلقاح "سينوفاك" ضد فيروس كورونا، الأسبوع المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيراقب الفريق خلال الستة أشهر المقبلة حالة المتطوعين، طبقا لما ذكره كوسناندي روسميل، رئيس الفريق، حسب قناة "مترو تي في" التلفزيونية، في مقابلة اليوم.

ولم يتعرض أي من المتطوعين لآثار خطيرة بسبب اللقاح حتى الآن.

واكتشف الفريق ردود فعل معتدلة ومقبولة مثل الطفح الجلدي الخفيف والحمى.

ومن جهة أخرى ذكرت صحيفة "جاكرتا" بوست الإندونيسية اليوم أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 315 ألفا و714 .

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 11 ألفا و472

أما عدد المتعافين فقد بلغ 240 ألفا و291 شخصا.

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