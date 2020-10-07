البرلمان الأوروبي يصادق على تعيين دومبروفكسيس وماكجينيس في المفوضية الأوروبية

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صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تعيين الأيرلندية مايريد ماكجينيس مفوضة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك نقل ملف التجارة إلى المفوض اللاتفي الحالي فالديس دومبروفكسيس.

وكتب دومبروفسكيس، الذي يشغل منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لشوؤون الاقتصاد بالفعل، في تغريدة عبر موقع تويتر: "يشرفني ويسعدني أن أتولي حقيبة التجارة في الاتحاد الأوروبي".

ويأتي التعديل بعد فضيحة بشأن الامتثال لقواعد فيروس كورونا الإيرلندية التي اجتاحت عمل المفوض التجاري السابق في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان في أغسطس.

ورشحت دبلن البرلمانية الأوروبية ماكجينيس لتحل محل هوجان في المنصب الشاغر لأيرلندا، إلا أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين اختارت نقل المسؤوليات التجارية إلى دومبروفسكيس.

ويسمى منصب ماكجينيس مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار وأسواق رأس المال، بينما يحتفظ رئيس وزراء لاتفيا السابق بمنصب نائب رئيس المفوضية لشؤون الاقتصاد.

ويتضمن الملف التجاري إجراء مفاوضات بشأن صفقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وتخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكتبت فون دير لاين على الفور عبر تويتر لتهنئة المسؤولين. وقالت لـ ماكجينيس: "أعلم أنك ستقومين بعمل رائع في مجال الخدمات المالية للاتحاد الأوروبي، في الخطوط الأمامية لجهودنا للتعافي".