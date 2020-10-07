الولايات المتحدة تسجل 43 ألفا و562 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 7 ملايين و500 ألف و964 حالة، وذلك عقب تسجيل 43 ألفا و562 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 210 آلاف و886 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 705 حالات وفاة جديدة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.