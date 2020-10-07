الوقف السني العراقي يعلن عودة إقامة صلاة الجمعة في المساجد

أعلن ديوان الوقف السني في العراق اليوم الأربعاء عودة إقامة صلاة الجمعة اعتبارا من بعد غد في المساجد التابعة له بكافة المدن العراقية.

وقالت دائرة المؤسسات الدينية والخيرية التابعة للوقف، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم ، إن "الموافقة حصلت على إعادة صلاة الجمعة في المساجد التابعة لديوان الوقف السني كافة، وذلك بعد حصول الديوان على الموافقة من الجهات المعنية مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

وشددت الدائرة، على ضرورة فتح المساجد قبيل الصلاة بنصف ساعة، واقتصار وقت الخطبة على 10 دقائق كحد أقصى، ومراعاة إجراءات السلامة الصحية أثناء الخطبة من (ارتداء الكمامة، والتعقيم، والتباعد بين المصلين)، وإغلاق الجامع بعد انتهاء الصلاة بخمس دقائق.