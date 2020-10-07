حكومة كوريا الجنوبية تقترح تنظيم قيود على الإجهاض

اقترحت حكومة كوريا الجنوبية السماح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، بعدما قضى حكم صدر العام الماضي بأن حظر البلاد للإجهاض غير دستوري.

وأعلنت وزارة العدل عن تعديلات في القانون الجنائي وقانون صحة الأم والطفل اليوم الأربعاء، يتيح للمرأة الخضوع لعملية إجهاض خلال الفترة المحددة دون إبداء أي سبب محدد.

وبموجب القانون المعدل، فإن الإجهاض بين الأسبوع الخامس عشر والرابع والعشرين من الحمل سيظل له عواقب قانونية، ما لم تثبت الأم وجود مخاطر صحية أو أن الحمل نتيجة لاغتصاب. ومع ذلك، يتم التخطيط لاستشارة لجنة طبية مسبقا.

ويجب أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ، إن أمكن، قبل نهاية العام.

وفي أبريل 2019، دعت المحكمة الدستورية البرلمان إلى التخفيف من تشريع صارم عمره 66 عاما، يحظر الإجهاض بحلول نهاية العام الجاري حتى يتسنى إنهاء الحمل المبكر.

وكتب القضاة أن القانون الحالي يحد من حق المرأة الحامل في أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ترغب في الإجهاض.