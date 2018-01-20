تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 174 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملاتها الأمنية المكبرة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 174 سلاحًا ناريًا بحوزة 142 متهمًا، عبارة عن "12 بندقية آلية، بندقية رصاص، 23 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 120 فردًا محليًا، 112 طلقة مختلفة الأعيرة، 216 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 75 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "206 قضية مخدرات ضبط خلالها 213 متهمًا وبحوزتهم 180 كيلو مخدرات متوعة، تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، 52 متهمًا ومراقبًا هاربًا، 22 متهمًا بالبلطجة، 187 دراجة نارية مخالفة، 13 ألف مخالفة مرورية متنوعة".

وتم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما، وفحص 70 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقع، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.