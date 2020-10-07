التحالف الحاكم في تركيا يرفض إجراء تحقيق في أحداث مظاهرات كوباني

ذكر موقع "آرتي جرتشك" التركي الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه حزب الحركة القومية اليميني رفضا اقتراح بإجراء تحقيق في أحداث العنف التي وقعت في أعقاب مظاهرات كوباني ، في عام 2014 في تركيا احتجاجا على إغلاق الحدود أمام أكراد سوريا الذين حاصرهم تنظيم داعش الإرهابي.

وقدم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا اقتراحه الرابع حتى الآن لإجراء تحقيق في أكثر من 30 حالة وفاة وإصابة وإهمال من قبل موظفين عموميين خلال الاحتجاج الذي قاده الأكراد والذي هز البلاد في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2014.

وقالت نائبة رئيس مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بشتاش، في خطابها أمام البرلمان يوم الثلاثاء:" فقد الناس حياتهم، كانت هناك هجمات على مباني حزب الشعوب الديمقراطي، قُتل ثلاثة وثلاثون من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، من المسئول عن كل هذا؟"

واتهمت الحكومة المتظاهرين بـ "خيانة بلادهم" وتعهدت بأن "العنف سيواجه بالعنف". لكن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والاتحاد الأوروبي، دعا إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على هجوم داعش عبر الحدود.

وصوّت تحالف حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية ضد الاقتراح عدة مرات ورفض منح الإذن بإنشاء لجنة بحثية حول الأحداث.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 82 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ، واعتقلت حوالي 17 منهم ، بما في ذلك رئيس بلدية قارس ، أيهان بيلجن ، بتهمة تنظيم احتجاجات كوباني.

ورفض وزير الداخلية سليمان صويلو اليوم الثلاثاء الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن الاعتقالات التي جرت بعد ستة أعوام من الاحتجاجات.

وقال صويلو إن الأوامر الخاصة بالاحتجاجات صدرت عن مسئولي حزب الشعوب الديمقراطي ، الذين يجب أن يحاسبوا على أفعالهم.

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وأضاف :"إذن ماذا لو مرت ست سنوات؟ هل نسينا كربلاء؟" ، مشيرًا إلى المعركة التي استشهد فيها الحسين بن علي حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.