الأهلي يتعاقد مع المحترفة الأمريكية ثورتون لدعم فريق السلة

نجح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع المحترفة الأمريكية كايلا ثورتون لدعم فريق سيدات كرة السلة في الموسم المقبل.

وأكد علي هاشم المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للشروق أنه نجح في التعاقد مع ثورتون القادمة من فريق دالاس وينجز بالدوري الأمريكي للمحترفين WNBA لمدة 6 أشهر ودعم الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف هاشم أن اللاعبة التي تشغل مركز 4 و 5 ستصل إلى القاهرة أحد يومي 24 أو 25 أكتوبر الجاري، للانضمام لتدريبات الفريق وبدء الموسم الجديد مع القلعة الحمراء.

وتعد ثورتون (27 عاما) إضافة قوية للأهلي وهي التي لعبت لأندية دالاس وينجز وواشنطن ميستكس، وتوجت مع شينجي كي بي ستارز الكوري بلقب الدوري عام 2019 وحصلت على جائزة أفضل لاعبة وأفضل محترفة في البطولة.

وتعد صفقة ثورتون هي السابعة للفريق في الموسم المقبل، بعدما نجح في التعاقد مع سلوى هارون من نادي الغابة وفريدة وائل ونهى شتا من هليوبوليس ومي حلوة ورنا نبيل من سبورتنج، وعودة نادين السلعاوي لاعبة الفريق السابقة إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء عقدها مع جامعة نورث كارولينا جرينسبورو الأمريكية.

وتوجت سيدات الأهلي بلقبي دوري السوبر ودوري المرتبط في الموسم الماضي بالإضافة إلى الحصول على برونزية بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في التاريخ.