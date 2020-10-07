أعلنت المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن حجم الديون الخارجية المستحقة للبلاد بلغ 13ر2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 1ر75 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2019.

وذكرت المصلحة –في بيانات أصدرتها اليوم- أن الصين شهدت ارتفاعا ثابتا في حجم الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام الجاري، وسط إجراءات حكومية لتسهيل التمويل عبر الحدود، تضمنت تعديل مقياس رئيسي في الإدارة التحوطية الكلية مارس الماضي للسماح للشركات المحلية بتولي المزيد من الديون الخارجية، إلى جانب خفض الروتين الإداري لتوفير الوقت والتكاليف على الشركات.

وأضافت أن الزيادة في حجم الديون الخارجية تعد نتيجة مشتركة للانفتاح المستمر للصين، وسياسات تسهيل التمويل عبر الحدود، فضلا عن تفاؤل المستثمرين الدوليين تجاه السوق الصينية، معتبرة أن حجم الديون الخارجية للصين معقول بينما شهد الهيكل تحسنا مستمرا، كما أن مخاطر الديون الخارجية قابل للسيطرة بشكل عام.