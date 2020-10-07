تراجع 74% في عائدات شركات السياحة الألمانية بسبب كورونا

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كشفت نتائج تحليل متخصص، استمرار تأثر نتائج مكاتب السياحة ومنظمي الرحلات بقوة بأزمة كورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح تحليل شركة "ترافل داتا+ أناليستكس" أن عائدات حجوزات هذه المكاتب تراجعت بحلول نهاية أغسطس الماضي بنسبة 74% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت نسبة التراجع وصلت إلى 70% بحلول نهاية يوليو الماضي، وتراجعت الحجوزات للموسم الشتوي 2020/2021 بنسبة 59%.

وقال التحليل إن تحذيرات السفر السارية على المقاصد السياحية المشمسة، مثل جزر الكناري ومصر، تضع ضغوطا على أعمال الموسم الشتوي، وأوضح أن الحجوزات المسبقة للموسم الشتوي جاءت أقل من المتوسط وأن الخسائر تزداد من شهر لآخر.

وتأثرت شركات السياحة بإحجام العملاء عن السفر فضلا عن إلغاء الرحلات المحجوزة بسبب تحذيرات السفر، وتتيح هذه التحذيرات للعملاء إلغاء حجوزاتهم بدون أي تكلفة.