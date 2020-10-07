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الجيش الجزائري: الاستفتاء على الدستور يدشن لعهد جديد

الجزائر - د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 6:39 م

أكد الجيش الجزائري أن الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور المقرر في أول نوفمبر المقبل، سيدشن لعهد جديد مثلما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون.

وجاء في افتتاحية مجلة "الجيش" التابعة للجيش الجزائري لشهر أكتوبر الجاري، الاستفتاء سيكون "الانطلاقة الحقيقية لبناء الجزائر الجديدة".

وأضافت: "مشروع تعديل الدستور يحمل في طياته عديد المسائل التي تعالج مشاكل المواطن وتجيب على انشغالاته، وتحد من معاناته وتفتح له أفق الأمل على غرار الحقوق والحريات والشفافية في تسيير دواليب الحكم والوقاية من الفساد ومحاربته، وكل الممارسات السلبية التي كانت سائدة".

كما جددت التأكيد على أن القيادة العليا للجيش الجزائري ستبذل كل جهدها في سبيل إنجاح ما وصفته بـ"العرس الوطني" من خلال توفير كل الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من السكينة والاستقرار.

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