 مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تجيز لبينس المشاركة في مناظرة الأربعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تجيز لبينس المشاركة في مناظرة الأربعاء


نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 7:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 7:59 ص

أجازت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مشاركة مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، في المناظرة مع كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن، يوم الأربعاء.

وقالت الهيئة الطبية إن قرارها جاء بعد التأكد من أن بينس لم يكن من بين المخالطين لجميع من أصيبوا بالفيروس في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمن فيهم الرئيس نفسه.

وأشار مكتب بينس إلى أن المراكز اتخذت قرارها بعد استشارة طبيب البيت الأبيض جيسي شونو.

وأوضح المكتب في بيان أنه "بعد حديث مفصل مع الدكتور شونو حول سلسلة الاختبارات السلبية لنائب الرئيس، ارتأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أنه من الآمن أن يشارك نائب الرئيس في المناظرة القادمة".

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