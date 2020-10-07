أمريكا: إحالة اثنين من بيتلز داعش إلى المحاكمة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء أن اثنين من عناصر خلية داعشية، قامت باحتجاز وتعذيب وقتل العديد من المواطنين الأمريكيين وغيرهم، قيد الاحتجاز حاليًا من قبل السلطات الاتحادية في الولايات المتحدة، وسيمثلان أمام المحاكمة قريبًا.

وكان الشافعي الشيخ، وألكسندر كوتاي، عضوين في خلية "بيتلز" (الخنافس) التابعة لتنظيم داعش، والتي أخضعت للتعذيب وقتلت عددًا من السجناء في سوريا.

ويواجه الشيخ وكوتاي اتهامات تتعلق بالإرهاب على خلفية احتجاز أربعة رهائن أمريكيين وقتلهم، وكذلك آخرين من بريطانيا واليابان، بحسب ما أوضحه، جون ديميرز، أحد مساعدي النائب العام الأمريكي.

يشار إلى أن قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة، ألقت القبض على الاثنين في سوريا، وهما مواطنان بريطانيان سابقان.

وتعهدت واشنطن، في إطار صفقة مع لندن، بعدم إعدامهما، ولكن يمكن أن يواجها عقوبة السجن مدى الحياة.