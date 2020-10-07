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وزيرة الهجرة: تمكننا من إعادة ما يزيد عن 77 ألف عالق في الخارج

عودة المصريين العالقين
عودة المصريين العالقين
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:37 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الدولة استطاعت إعادة أكثر من 77 ألف عالق في الخارج، مشيرة إلى تعاون جهود الهجرة والصحة والطيران والخارجية؛ لتحقيق هذا الأمر.

وأضافت مكرم، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن أزمة العالقين والجهد الذي بذلته الدولة تأكيد على نجاحها، إضافة إلى استيعاب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن مصر فتحت بابها أمام أبنائها، في الوقت الذي رفضت بعض الدول عودة مواطنيها، قائلة إن الوزارة تمكنت من إنجاح سفر أب لابنه تعرض لحادث في إنجلترا؛ خلال أزمة فيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البابا تواضروس الثاني لاستقبال 100 من العالقين في كينيا بالكنسية، واصفة مبادرة بطريرك الكرازة المرقسية بأنها «صورة جميلة من المساعدة».

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