تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي

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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة إنبي.

ويلتقي الأهلي مع إنبي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المحلي.

ويحرس عرين الأهلي، علي لطفي بدلا من محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة عضلية في مواجهة المقاولون.

كما يتواجد حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع لتعويض ياسر إبراهيم الغائب للإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي ‏لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد هاني، أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.