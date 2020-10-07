رئيس وزراء إسبانيا: سنوفر 800 ألف وظيفة جديدة خلال 3 سنوات لمواجهة الأزمة

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد، اليوم الأربعاء، إن حكومته تعتزم إنفاق 72 مليار يورو (84 مليار دولار) من مساعدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المقدمة الاتحاد الأوروبي، لتوفير 800 ألف وظيفة جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأوضح سانشيز أن إسبانيا التي حصلت على 140 مليار يورو كمساعدات من الاتحاد الأوروبي ستنفق خلال العام المقبل 27 مليار يورو على برنامج توفير الوظائف. وتعتبر إسبانيا واحدة من أشد دول الاتحاد الأوروبي تضررا من الجائحة.

وانتظارا لتصويت البرلمان الإسباني على مشروع الميزانية العامة، دعا الاشتراكي سانشيز المعارضة المحافظة إلى دعم خطته قائلا: إن الوحدة أصبحت حيوية في مواجهة الأزمة الراهنة.

وقال رئيس الحكومة "علينا التغلب على هذه الضربة القوية وتحويلها إلى فرصة للتقدم".

وأضاف أن إسبانيا تواجه "أكبر تحد منذ استعادة الحكم الديمقراطي" قبل 45 عاما في إشارة إلى انتهاء الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو.

وقال سانشيز إن الحكومة تستهدف ليس فقط التغلب على أزمة فيروس كورونا وإنما أيضا إلى تحديث اقتصاد إسبانيا كجزء من "خطة التعافي والتحول وتعزيز القوة".

وبحسب بيان رئيس الوزراء فإن قطاع الاقتصاد الأخضر أي صديق البيئة سيحصل على نصيب الأسد من الاستثمارات بما يعادل 37 في المئة منها، في حين سيتم استثمار 33 في المئة من الأموال في مجالات التكنولوجيا الرقمية.

وفي مسودة ميزانية العام المقبل تتوقع الحكومة انهيارا تاريخيا للاقتصاد، حيث تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 2ر11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ثم نموه بمعدل 2ر7 في المئة خلال العام المقبل.

وتتوقع الحكومة انهيارا تاريخيا للاقتصاد، حيث تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 2ر11 في المئة من إجمالي الناتج المحلى.