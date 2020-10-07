الدفاع الأرمينية: القوات الأذرية تحتمي بالحدود الإيرانية كي لا نتمكن من الرد على هجماتها

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان تحشد قواتها المسلحة استعدادا لشن الهجوم وذلك بالقرب من الحدود الإيرانية حتى لا تتمكن قوات قره باغ من إطلاق النار عليها.

وكتب هوفهانسيان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك -حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية- : "لليوم الثاني، بدأت الوحدات الفرعية التابعة للقوات المسلحة الأذرية، التي تفتقر إلى القدرات الكافية للقيام بعمليات هجومية فعالة، باللجوء إلى استفزازات واضحة.

وعلى وجه الخصوص، في الاتجاه الجنوبي لخط التماس المباشر، حيث تحتشد الوحدات الأذرية، في مجموعات كبيرة على طول الحدود بين آرتساخ (قره باغ) وإيران (على طول نهر أراكس) مباشرة وتحاول أن تتقدم مستفيدة من تواجدها قرب الحدود".

وأضاف أنه في واقع الأمر يحاول الجانب الأذري بفضل هذه التكتيكات استفزاز آرتساخ (قره باغ) ليرد بإطلاق النار أو القصف على طول الحدود في اتجاه إيران.

وقال هوفهانسيان: "من غير المستبعد نتيجة للعمليات العسكرية أن تضطر الوحدات الأذرية إلى الانسحاب أو الفرار إلى الأراضي الإيرانية. ولتجنب ذلك، نعتقد أنه على الجانب الإيراني، الذي يرى كل هذا بلا شك، منع ذلك أو إجبار الجانب الأذري على الامتناع عن حشد قواته".

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان تجددت في 27 سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.