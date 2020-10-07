لندن: بدء محاكمة 4 متهمين في قضية مقتل 39 مهاجرا فيتناميا داخل شاحنة تبريد

قال الادعاء العام في بريطانيا أمام هيئة المحلفين بالمحكمة الجنائية المركزية لانجلترا وويلز، اليوم الأربعاء، إن شاحنة تبريد تحولت إلى "قبر" لـ 39 مهاجرا فيتناميا أصيبوا بالاختناق أثناء تهريبهم إلى بريطانيا في عام 2019.

وأوضح ممثل الادعاء بيل املين جونز: "من الواضح، أنه في أي وقت يملأ فيه المرء حاوية محكمة الإغلاق بعدد كبير من الأشخاص، ليبقوا بداخلها ساعات طويلة... يكون ذلك محفوفا بالمخاطر".

ويواجه البريطاني من أصل روماني يورجي نيكا، والايرلندي إيمون هاريسون، سائق الشاحنة، 39 اتهاما بالقتل الخطأ، بالإضافة إلى تهمة المساعدة في عملية هجرة غير شرعية.

وعثر على جثث المهاجرين الفيتناميين داخل شاحنة تبريد في مقاطعة إسكس، بالقرب من العاصمة البريطانية لندن في شهر أكتوبر من عام 2019.

وكان تم نقل الحاوية برا من دانكيرك في فرنسا إلى زيبروج ببلجيكا، لتحملها عبارة إلى بريطانيا.

ويواجه متهمان آخران، فالنتين كالوتا من برمنجهام بانجلترا، وكريستوفر كنيدي، من ايرلندا الشمالية، تهمة المساعدة في عملية هجرة غير شرعية، والتي أقر نيكا بارتكابها قبل المحاكمة.

كما يواجه شخصان آخران متورطان في خطة تهريب البشر عقوبة السجن في بريطانيا بتهمة القتل الخطأ.

وتم القبض على هولييه رونان هيوز في أيرلندا قبل تسليمه إلى بريطانيا في يونيو. وقد اقر بارتكاب الجريمة أمام المحكمة الجنائية المركزية في أغسطس الماضي.

وكان بين الضحايا الفيتناميين ثماني نساء وعشرة أطفال، بحسب ما ذكرته شرطة مقاطعة إسكس.