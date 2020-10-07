محمد العريان: مصر ضمن أفضل دول العالم في مواجهة فيروس كورونا

قال الاقتصادي العالمي محمد العريان، إن مصر كانت الأفضل في العالم في التعامل مع أزمة كورونا، والدليل على ذلك إذا نظرنا إلى أرقام النمو فسنجد أنها ضمن الأفضل في العالم، لأن توقيت ردة الفعل كان جيد.



جاء ذلك خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء.

وأوضح العريان أنه سواء كانت مصر أو دولة نامية أخرى فإن الضربة كانت قوية: "وبما أنني قلت ذلك فإن الحكومة والبنك المركزي قد تحركا مبكراً جداً لتقليل الصدمة، ورأينا إستجابة سياسية عظيمة جداً".

وفيما يتعلق بمصر و الطريقة التي تعاملت بها مع كورونا، أكد العريان أن هذه صدمة كبيرة سواء تحدثنا عن مصر أو أي دول نامية أخرى علينا أن نرى ما الذي مروا به، سنجد صادرات أقل لأنك تبيع للآخرين بشكل أقل لأنهم أعلنوا الإغلاق التام، وتحويلات مالية أقل لأن العاملين بالخارج يرسون أموالاً أقل، وعدد أقل من السائحين يأتون إليك، فضلا عن عدم وجود أي إستثمارات أجنبية مباشرة لأن الكل ينظرون إلى داخل دولهم ولا يستثمرون بالخارج.



وكشف العريان عن أنه منذ اليوم الأول للأزمة دون على قصاصة ورق ما أطلقت عليه "الجانب الإيجابي" لأزمة كورونا، حيث لا ينبغي علينا أن نركز على السئ فقط ونحن نعلم أن السئ موجود بكثرة، ولكن لنركز على الأشياء التي نريد لها الإستدامة، مثل الإبتكارات والتي الكثير منها ذو صلة بكورونا والكثير منها غير ذو صلة.



إضافة إلى اننا نجد تعاوناً بين العلماء في جميع أنحاء العالم وبين الحكومات والشركات الدوائية بشكل غير مسبوق وهذا شئ جيد يجب الحفاظ عليه.

وتابع، نشهد تفهماً للحاجة لإدارة الأحداث غير المتوقعة التي لها نتائج كارثية، وهذا شئ جيد لأنه توجد أشياء أخرى، مثل التغيرات المناخية التي تواجهنا، علاوة على الأعمال الخيرية التي يساعد الناس فيها بعضهم البعض، وإذا استعطنا الحفاظ على ذلك والعمل على إستدامته على المدى الطويل، فإننا لن نتعافى فقط من كوفيد19 ولكننا أسنكون أيضاً في حال أفضل بكثير.. الأمر ليس قاصراً فقط على الإنتصار في الحرب على كوفيد، ولكنه يمتد إلى ضمان العيش في سلام جيد بعد ذلك.

وفي سؤاله عن تزايد معدلات الديون والاقتراض، أكد أنه لا يوجد بلداً واحداً لا تتزايد فيها الديون؛ ويوجد سبب وجيه لذلك

لأنه لا أحد يريد للمشكلة قصيرة الأمد أن تتحول إلى مشكلة طويلة الأمد، فعلى سبيل المثال إذا فقد الناس وظائفهم فجأة بسبب إغلاق الأعمال ولكى تفتح هذه الأعمال مرة أخرى يجب أن تكون قادرة على العودة للعمل، وعلينا أن نساعدها، ولهذا لجأت كل الدول للإستدانة حتى لا تتحول .