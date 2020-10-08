تاج الدين: اختفاء أزمة كورونا بشكل نهائي غير متوقع على المدى القريب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تتابع مع الجهة العالمية المسؤولة عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى تأمين كمية اللقاحات اللازمة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن العالم يعمل الآن على الوصول للقاح مؤثر وإيجابي وليس له آثار جانبية، عبر التحارب الإكلينيكية السريرية.

وأشار إلى أن العالم يحتاج لتوفير ملياري جرعة لقاح لفيروس كورونا حتى نهاية عام 2021، منوهًا إلى أن لقاح الإنفلونزا أو كورونا لن يحمي المواطن بنسبة 100%.

وذكر مستشار الرئيس للصحة إلى أن اختفاء أزمة كورونا بشكل نهائي غير متوقع على المدى القريب، قائلًا إن انتهاء الأزمة، خلال الأشهر المقبلة، مجرد توقعات وتمنيات.