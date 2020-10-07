اسكتلندا: تعليق بيع المشروبات الكحولية في الحانات بسبب ارتفاع إصابات كورونا

قررت السلطات في اسكتلندا منع الحانات والمطاعم والمقاهي من تقديم المشروبات الكحولية داخل الأماكن المغلقة لمدة أسبوعين، على الأقل، في محاولة للحد من الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن في العاصمة إدنبرة، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، سيسمح للحالات والمطاعم فقط بالعمل من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساء، وبالإضافة إلى الطعام، ستقدم هذه الأماكن مشروبات غير كحولية.



وستسمح السلطات المفتوحة التي تحمل ترخيصا بالاستمرار في تقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة العاشرة مساء، موعد بدء حظر التجول الحالي.



وقالت ستيرجن: "لأكن واضحة. لن نعود إلى الإغلاق اليوم. لن نغلق المدارس أو الكليات أو الجامعات... ولا نطلب من الناس البقاء في منازلهم".



وأضافت: "ولذلك فإن الإجراءات التي أعلن عنها اليوم قد تبدو وكأنها خطوة إلى الوراء، لكنها من أجل حماية ما حققنا من تقدم بشكل عام".



يذكر أن اسكتلندا أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء تسجيل 1054 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات الحكومة الاسكتلندية. ومنذ بدء تفشي الوباء، سجلت اسكتلندا 34760 حالة إصابة، وأكثر من 2500 حالة وفاة.