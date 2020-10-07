وزير الخارجية البريطاني يرحب بزيارة الرئيس الأوكراني إلى لندن

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رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البريطانية لندن.

وكتب راب - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- "نرحب بالرئيس زيلينسكي في لندن.. أوكرانيا حليف أساسي لبريطانيا، ويبلغ حجم التجارة البريطانية – الأوكرانية العام الماضي مليار ونصف المليار جنيه استرليني".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني في تغريدته "ومن خلال توقيع اتفاقية الشراكة السياسية والاستراتيجية والتجارة الحرة غدا سنعمل على تعزيز الروابط التاريخية بين بلدينا".

وستقدم بريطانيا إلى أوكرانيا 5 ملايين جنيه استرليني إضافية كمساعدات إنسانية لتمويل احتياجات النازحين داخليًا والمجتمعات المحلية في إقليم دونباس.

يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى بريطانيا تستغرق يومين، ومن المقرر أن يجري زيلينسكي محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويوقعان بعدها اتفاقية بشأن التعاون السياسي والتجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية.

ومن المتوقع أيضا أن يوقع الجانبان البريطاني والأوكراني عددا من الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون الدفاعي والدعم المالي للمشروعات المشتركة.