برلين وفرانكفورت تفرضان حظر تجول جزئيا لاحتواء كورونا

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أعلنت كل من مدينتي برلين وفرانكفورت تطبيق قيود على المطاعم والحياة الاجتماعية للحد من انتشار وباء كورونا.

وفي الأيام السبعة الأخيرة، تجاوز عدد الإصابات في العاصمة الألمانية السقف الذي يعتبر حرجا وبلغ عدد الحالات بين كل مئة ألف من سكان برلين في الأسبوع الأخير 44,2.

وقررت بلدية فرانكفورت فرض حظر تجول بحلول الجمعة ولأسبوع واحد على الأقل بين الساعة 22.00 والساعة السادسة صباحا بالنسبة إلى المطاعم، إضافة إلى حظر تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة، مع فرض إلزامي للكمامة في الشوارع التجارية وداخل المحال.

وصف رئيس بلدية فرانكفورت بيتر فيلدمان هذه الإجراءات بأنها "مشددة جدا"، لكنه لفت إلى أنها ستتيح "منع الإغلاق والحفاظ على حركة الاقتصاد".

وأوضح أن ممثلي المدن الألمانية العشر الكبرى سيجتمعون الجمعة لتبني نهج مشترك في التصدي للوباء.