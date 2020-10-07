«الطيران الأمريكي» يقدم برنامجا جديدا لتدريب الطيارين على «بوينج 737 ماكس»

قدمت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الثلاثاء، مسودتها لخطوط إرشادية منقحة لتدريب الطيارين على طائرة شركة بوينج "737 ماكس"، في خطوة تجعل الطائرة قريبة من عملية إعادة الاعتماد بعد حادثين تسببا في منع طيرانها.

يشار إلى أن الخطوط الإرشادية لإعداد الطواقم هي واحدة من آخر الشروط التي يجب الوفاء بها قبل أن تتمكن إدارة الطيران الاتحادية من رفع حظر الطيران والسماح بطيران 737 ماكس مرة أخرى.

وتعتزم الإدارة الحصول على التعليقات العامة على المقترحات ومراجعتها بحلول 2 نوفمبر.

وأكد متحدث باسم الهيئة أن هناك مزيدا من الخطوات المهمة لإعادة اعتماد الطائرة بخلاف تدريب الطيارين.

وتوقف هذا الطراز عن العمل في مارس 2019 بعد حادثي تحطم أحدهما في إندونيسيا والآخر في إثيوبيا مما تسبب في مقتل 346 شخصا، وتم إرجاع السبب الرئيسي في الحادثين إلى خلل في برمجيات التحكم التي توجه الطائرات نحو الأرض.

وأمضت شركة بوينج شهورا في إعادة صياغة البرنامج لتصحيح المشكلات.