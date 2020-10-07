قال هشام عبد الخالق، منتج فيلم الممر، إنه كان يتمنى أن يقدم عملا فنيًا عن القوات المسلحة العظيمة.

وأضاف خلال مداخلة حواره لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء الثلاثاء، أن فيلم الممر حاول إظهار الصلابة والقوة وحب البلد، فضلًا عن توجيهه رسالة للشباب الذين لم يحضروا هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن أحداث الفيلم تتناول المدة ما بين عامي 1967 و1968، وهي فترة حرب الاستنزاف.

وأشار إلى أنه اتفق مع مخرج الفيلم، شريف عرفة، على إظهار الانكسار الذي حدث في الشارع المصري بعد نكسة 1967، ثم لحظات الانتصار بعد ذلك، لافتًا إلى أن فريق العمل سعى لتوجيه رسالة للشباب بألا ييأس ويثق في قواته المسلحة.

وتابع: «المصاريف التي أنفقتها غطيتها وكسبت شوية صغيرين، بس المكسب الأدبي يفوق المادي»، قائلًا إن نجاح «الممر» يشجع المنتجين لتكرار تجربة إنتاج الأفلام الحربية.

يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وأحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.