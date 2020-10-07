 المقاصة: الخطيب لم يتحدث معنا في مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم - بوابة الشروق
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المقاصة: الخطيب لم يتحدث معنا في مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

الشروق
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 11:56 ص

كشف محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم، لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد عبد السلام في تصريحاته لإذاعة أون سبورت صباح اليوم الأربعاء :"هناك محادثات مع أحد مسئولي النادي الأهلي من أجل ضم محمد إبراهيم".

وأضاف :"محادثات الأهلي أجريت هاتفيًا، لكن لم يتحدث معي محمود الخطيب، رئيس بل، مسئول رسمي من النادي أرفض ذكر اسمه".

وأتم :"لم أتلق عرضًا أو يوجد مفاوضات من بيراميدز لضم محمد إبراهيم، هذه الخطوة تعتبر تمهيدية من الأهلي ولا أعرف مصير الصفقة حتى الآن".


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