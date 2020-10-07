العالمة شاربنتييه تأمل في أن يلهم فوزها بنوبل في الكيمياء الفتيات

أعربت العالمة الفرنسية إيمانويل شاربنتييه، الفائزة بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، عن أملها في أن يمثل فوز سيدتين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام "رسالة إيجابية، خاصة للفتيات الصغيرات اللاتي يرغبن في المضي في مجال العلم" .

وقالت شاربنتييه، التي تقاسمت الجائزة مع الأمريكية جنيفر دودنا، :"أعتقد أننا نظهر لهن أنه يمكن للمرأة في مجال العلوم الفوز أيضا بجوائز، والأهم من ذلك هو أن المرأة في مجال العلوم يمكنها متابعة الأبحاث التي تقوم بها".

وأضافت :"إنه أمر مهم للغاية ليس فقط بالنسبة للنساء، فنحن نلاحظ نقصا واضحا في الاهتمام بالمجال العلمي، وهو أمر مقلق للغاية".

جاء هذا ضمن تصريحات أدلت بها شاربنتييه عبر الهاتف للصحفيين في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم بعد دقائق من علمها بالفوز بالجائزة.