اسكتلندا تغلق الحانات في أكبر مدينتين لوقف انتشار كورونا

أمرت اسكتلندا بإغلاق الحانات في أكبر مدينتين في البلاد كجزء من الإجراءات الجديدة لوقف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه القواعد تعد الأكثر صرامة بالنسبة لصناعة الضيافة، وسوف تسري عند الساعة 6 مساءً يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى يوم الأحد 25 أكتوبر، حسبما صرحت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجيون.



وهذه القواعد هى الأكثر صرامة في 5 مناطق تشهد أسوأ حالات تفشي لفيروس كورونا، بما في ذلك جلاسكو الكبرى ولوثيان، وهى المنطقة المحيطة بالعاصمة إدنبره، وقالت ستورجيون إنه يجب على الأشخاص هناك أيضًا تجنب وسائل النقل العام.