سول تسعى لترتيب زيارة لشقيقة زعيم كوريا الشمالية لأمريكا قبل الانتخابات

ذكرت صحيفة يابانية كبرى، اليوم الأربعاء، أن حكومة كوريا الجنوبية سعت لترتيب زيارة لشقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، اليوم الأربعاء، عن عدد من المصادر الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية، قولها إن سول تسعى لعقد اجتماع على مستوى القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل السباق الانتخابي الذي يجرى في نوفمبر المقبل، في محاولة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي بين أمريكا وكوريا الشمالية، حسب شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وطبقا للصحيفة، وفي إطار الترتيبات لزيارة كيم يو جونج للولايات المتحدة، ذكر جهاز الاستخبارات الوطني أوائل أغسطس الماضي، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون فوض بعض سلطاته في البلاد لشقيقته الأصغر.

غير أن الصحيفة ذكرت أن تلك الجهود من قبل سول من المستبعد أن تكون مثمرة، حيث أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعاني من مرض كوفيد-19 وألغى وزير خارجيته، مايك بومبيو خطته لزيارة كوريا الجنوبية.