الشرطة السودانية تضبط كمية من الذخيرة في الخرطوم

تمكنت الشرطة السودانية من ضبط كمية من الذخيرة في جنوب الخرطوم.

وذكر المكتب الصحفي للشرطة إن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية ضبطت شبكة إجرامية تنشط في تهريب وتجارة السلاح في منطقة مايو جنوبي الخرطوم، لافتا إلى توفر معلومات تفصيلية لإدارة العمليات الفيدرالية عن شبكة تتعامل في الأسلحة والذخائر، فتم تكليف فريق ميداني متخصص لرصد النشاط الإجرامي لأفراد الشبكة.

وأضاف أنه بعد المتابعة اللصيقة تم التأكد من صحة المعلومات، حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط 3000 طلق ناري كلاشنكوف، وطبنجة كولت، وخنزتين بهما 12 طلقا ناريا، موضحا أنه تم إخضاع المتهمين للتحقيق، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بدائرة الاختصاص.