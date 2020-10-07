تراجع أرباح تاتا كونسلتانسي الهندية خلال الربع الثاني

أعلنت شركة تاتا كونسلتانسي سيرفسز ليمتد الهندية للخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي بلغ 01ر1 مليار دولار، بما يعادل 27ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل 14ر1 مليار دولار بما يعادل 30ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 8ر1 في المئة سنويا إلى 42ر5 مليار دولار، مقابل 52ر5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.