جي فور إس البريطانية للأمن ترفض عرض الاستحواذ من جاردا وورلد

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أعلنت شركة الخدمات الأمنية البريطانية جي فور إس اليوم الأربعاء، رفض مجلس إدارتها بالإجماع لعرض الاستحواذ المقدم من منافستها جاردا وورلد سيكيورتي كورب الكندية حيث يرى المجلس أن العرض مازال أقل كثيرا من القيمة الحقيقية لشركة جي فور إس.

وذكرت جي فور إس أن جاردا وورلد عرضت 190 بنس للسهم الواحد وهو ما يقل كثيرا عن قيمتها وآفاقها المستقبلية.

وعن العرض التقديمي الذي طرحته جاردا وورلد بشأن جي فور إس قالت الخيرة إن هذه المعلومات مضللة وتسهتدف دعم عرضها الانتهازي وغير الملائم.

وقالت جي فور إس إن قوتتها ظهرت في أدائها المرن حاليا وتحسن موقفها المالي وآفاقها القوية.

وأشارت إلى أن جاردا وورلد سجلت خسائر قابلة للتوزيع على مساهميها بقيمة 940 مليون دولار كندي خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أنها تفتقد إلى الانتشار الجغرافي الذي يجعل منها شركة عالمية بالفعل.

وأضافت الشركة أن توقيت عرض الاستحواذ من جاردا وورلد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم، هو توقيت انتهازي تماما، وأنها تعتبر إشارة جاردا وورلد إلى أن جائحة كورونا أمر إيجابي بالنسبة لصناعة الخدمات الأمنية بنفس قدر اعتبارها لإشارة الشركة بأنها عديمة الاكتراث بالآخرين وغير مناسبة.