إزالة مخالفات إشغال الطريق ومصادرة مكبرات الصوت في البحيرة

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شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية.

وشنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، بعدد من مناطق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالات إشغال الطريق والتحفظ على مكبرات صوت تم ضبطها مع الباعة الجائلين والتي تسبب إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى التصدي للمحلات والفروشات التي تعيق حركة المرور بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وشملت الحملة مناطق (نظير، طلعت حرب، المراكبية، وبنطاق الكباري الواقعة على ترعة المحمودية)، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.