وزيرة الهجرة: امتلاك 8 مقاعد للمصريين في الخارج بمجلس النواب تجربة إيجابية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن امتلاك ثمانية مقاعد للمصريين في الخارج بمجلس النواب تجربة إيجابية وجديدة تُحسب للدولة.

وأضافت مكرم، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات منحت المواطن في الخارج المعلومات حول الإجراءات الجديدة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى تسجيل فيديو لتعريف المواطن بالإجراءات وما سيتم، وكيفية وضع المظروف وموعد التسجيل وفتح باب الترشح، مؤكدة أن الوزارة لا يد لها في اختيار السلطة التشريعية.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى استقبال المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين في الخارج عبر غرفة العمليات، متابعة: «نحولها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تمتلك الحق في التعامل مع المشاكل».