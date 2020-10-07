قال المخرج علي عبدالخالق، إن جميع وقائع فيلم «يوم الكرامة» حقيقية، معقبًا: «أخذتها من لسان الضباط الذين عاشوا ومذكرات رئيس المدمرة الإسرائيلية إيلات».

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن هذه المذكرات نُشرت في صحف العالم أجمع، مشيرًا إلى أن قائد القوات البحرية حينها ساعده كثيرًا في الفيلم بتوجيهات من المشير طنطاوي.

وذكر أن الفيلم كان صعبًا؛ استغرق تصويره ستة أشهر، مضيفًا أنهم استخدموا الذخيرة الحية في التصوير.

ولفت إلى أنه تم تصوير 85% من مشاهد الفيلم في البحر، رغم أنه كان يعاني من دوار البحر، مشيرًا إلى أن البعض أصيبوا به أثناء التصوير.

وشارك في بطولة الفيلم العسكري «يوم الكرامة»، أحمد عز، ياسر جلال، خالد أبو النجا، محمد رياض، محمود قابيل، روجينا، سمية الخشاب، وعمار الشريعي، وكتابة جمال الدين حسين، وإخراج علي عبدالخالق.