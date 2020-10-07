طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب بدون أعراض كورونا لأكثر من 24 ساعة

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أكد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم ظهور أعراض كورونا عليه منذ أكثر من 24 ساعة.
وقال شون كونلي في بيان وزعه البيت الأبيض، إن مستويات الأكسجين لدى ترامب والوظائف الحيوية الأخرى في معدلها الطبيعي.