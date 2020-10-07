انتقادات لزيارة دبلوماسيين أوروبيين لجنوب إسرائيل وتجاهل غزة

انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء زيارة وفد دبلوماسي أوروبي الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة وتجاهل زيارة القطاع نفسه.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه، إنه وجه خطابات لدبلوماسيين وسفراء أوروبيين في الأراضي الفلسطينية يحتج فيها على الزيارة ويعتبر أنها "تضفي شرعية على ممارسات إسرائيل الوحشية ضد سكان غزة".

وذكر المرصد الحقوقي أنه وجه خطابات استهدف فيها ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية "سفين كوهان فون بورغسدورف" إلى جانب مجموعة واسعة من القنصليات والممثليات الدبلوماسية لدول الاتحاد في الأراضي الفلسطينية.

واحتج المرصد على زيارة عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين لدى إسرائيل للجانب الإسرائيلي للحدود مع قطاع غزة في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث التقوا قادة في الجيش الإسرائيلي "المتهم بارتكاب أفعال قد ترقى لجرائم حرب في قطاع غزة، وتجاهلوا معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني على الجانب الآخر من الحدود".

وذكرت الخطابات أن الدبلوماسيين الأوروبيين التقوا بالقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وناقشوا الوضع الإنساني لسكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وتفقدوا مرافق المعابر الإسرائيلية مع القطاع.

وأشار الأورومتوسطي في خطاباته إلى أنّه "نظرا للارتباط الوثيق بين الوضع في قطاع غزة وجنوبي إسرائيل، فإننا نعتقد بقوة أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى القيام بزيارة مماثلة إلى غزة".

كما أكد أن "سياسة العقاب الجماعي لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تسهم في إحلال السلام والاستقرار، وأن القيود والحصار لا يجلبان سوى العنف والإحباط".

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المسؤولين الأوروبيين إلى زيارة قطاع غزة، والوقوف بشكل مباشر على "المعاناة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون هناك بفعل القيود الإسرائيلية المشددة".

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من 14 عاما حصارا بريا وبحريا وجويا مشدّدًا على قطاع غزة تسبب في انهيار معظم القطاعات الحيوية في الجيب الساحلي الذي تبلغ مساحته نحو 365 كيلومترا ، ويسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.

وتسببت سنوات الحصار الطويلة بإفقار أكثر من نصف السكان وتعطيلهم عن العمل، ويعاني القطاع الصحي من عجز نسبته 52 بالمئة في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تحظر حركة الأفراد من وإلى القطاع إلى في حالات ضيقة للغاية، كما تفرض إسرائيل قيودًا مشدّدة على حركة استيراد وتصدير البضائع، ما تسبب بشلل القطاع التجاري والصناعي.