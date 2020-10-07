قالت الفنانة نجوى إبراهيم، إن لديها نقطة مضيئة متعلقة بحرب أكتوبر متمثلة في فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أنها كانت سعيدة بمشاركتها في فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»، متابعة: «المشاهد كانت حقيقية».

وذكرت أن سر ارتدائها اللون الأخضر في بداية الفيلم، يعود إلى مرحلة ما بعد نكسة 1967، مضيفة أن ارتدائها اللون الأبيض في النهاية دليل على فرحة مصر بنصر أكتوبر.

ولفتت إبراهيم، إلى أن دورها في الفيلم كان تجسيدًا لمصر، واصفة العمل بالجريء.

واستطردت: «الجيش أمدنا بكل الإمكانيات في هذا الفيلم، العساكر الموجودين في الفيلم جميعهم حقيقيون عدا الممثلين البارزين».

وشارك في بطولة فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي»، محمود ياسين، وحسين فهمي، ويوسف شعبان، وصلاح السعدني، وسعيد صالح، وحياة قنديل، وعبدالمنعم إبراهيم، ومن تأليف إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار رأفت الميهي، وإخراج حسام الدين مصطفى.