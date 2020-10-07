السجن 6 أشهر مع الإيقاف لموظف سحل والد زوجته لاتهامه ببيع ذهبها في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الأربعاء، معاون بريد، يدعى "م.ط.م"، بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بالشروع في قتل والد زوجته ويدعى "م.ال.م" 55 عامًا، لاتهامه ببيع مشغولاتها الذهبية، وذلك في القضية رقم 17356 لسنة 2019 جنايات أول المنتزه.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد إصابة شخص؛ إثر تعرضه لصدمه، وسحله، بسيارة، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، أنه على أثر خلافات عائلية بين المتهم، والمجني عليه، قام الأول بقيادة سيارته، وصدم الثاني، وسحله بطول 50 مترًا على الأرض، مما أدى إلى إصابة المجني عليه، بكدمات في قدمه، وتم نقله إلى المستشفة لتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المقضي بحقه، أقر في التحقيقات أنه على أثر خلاف بينه وبين والد زوجته الذي اتهمه بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بيه من شقة الزوجية فقرر التعدي عليه انتقامًا لشرفه الذي طعنه فيه.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر، عادل عزت، ومصطفى أبو يسر.