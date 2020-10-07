الأهلي يسعى لمواصلة أرقامه القياسية في مواجهة قوية أمام إنبي

موسيماني في ورطة لغياب الخط الخلفي بالكامل..والثنائي "فتحي" مرشحان لقلب الدفاع.. وطولان يأمل في الفوز لخطف المركز الرابع

يلتقي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، مع انبي علي ستاد الأهلي “السلام”، ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثون لمسابقة الدوري الممتاز، وفي نفس الجولة يستضيف بيراميدز في الخامسة والنصف، نادي مصر باستاد الدفاع الجوي.

يدخل الأهلي المباراة وهدفه مواصلة تحقيق الارقام القياسية ، بعدما نجاح في حسم لقب بطولة الدوري للمرة الخامسة علي التوالي ورقم 42 في تاريخه، وذلك قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، ويآمل الأهلي في أرقاماً قياسية جديدة، وغير مسبوقة في تاريخ الدوري منذ انطلاقه ،إذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017/ 2018 وهو 88 نقطة ويملك المارد الأحمر في جعبته حالياً 82 نقطة قبل مواجهة انبي .

ويعتبر الأهلي أكثر الاندية ، تحقيقًا للفوز هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق 26 فوزًا و4 تعادلات ، فيما تلقى خسارة واحدة، مما جعله يتربع على قمة جدول الدوري، ويحتاج الأهلي إلى انتصارين ، فيما تبقى من المباريات لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017/2018 .

وتعد مباراة ، انبي ، الثانية للمدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، بعدما قاد الأهلي في مباراة المقاولون التي انتهت بفوز الاحمر بهدف عمرو السولية.

ويامل المدير الفني في استمرار الفوز في المباريات القادمة ، قبل مواجهة الوداد المغربي 17 و23 اكتوبر الجاري في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا .

ويعاني موسيماني ، في اختيار التشكيلة الاساسية، في ظل الاصابات المتلاحقة للاعبيه ، خاصة في خط الدفاع ، بعدما تأكد غياب ياسر إبراهيم ، عن المباراة ، بسبب الإيقاف.

ويبحث بيتسو موسيماني، عن توظيف لاعب من الفريق للدفع به في مركز المدافع، في مباراة إنبي بسبب النقص الحاد الذي يعاني منه الفريق في خط الدفاع، حيث يغيب محمود متولي ورامي ربيعة عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة ، وبات أيمن أشرف مهددًا ايضا بالغياب، بسبب معاناته من الإصابة في كاحل القدم.

ومن المنتظر ، ان يقود الدفاع ، لاعبا الوسط ، حمدي فتحي وأحمد فتحي ، وفي ظل الاصابات التي لحقت بالفريق سيغيب ، الحارس الاساسي محمد الشناوي للاصابة ، التي لحقت به في مباراة المقاولون علي ان يكون علي لطفي الذي شارك في المباراة الماضية ، جاهزا لحماية عرين الأهلي ، ولم يتحدد حتي الان ، تماثل الثنائي ، احمد الشيخ وجونيور اجابي من الاجهاد الذي لحق بهما نتيجة ضغط المباريات .

ومن المنتظر ، ان يمثل الأهلي ، علي لطفي وفي الدفاع ، محمد هاني وحمدي فتحي واحمد فتحي ومحمود وحيد ، وفي الوسط ، اليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي افشة ومحمود كهربا وفي الهجوم ، اليو بادجي .

في المقابل ، يدخل انبي ، وشعاره الفوز ، بعدما تعطل في الجولة الماضية بالتعادل المفاجىء امام نادي مصر ، ويسعي انبي في النقاط الثلاث ، لخطف المركز الرابع من المقاولون ، خاصة وان الفارق بينهما نقطة واحدة فقط ، ويعتمد المخضرم حلمي طولان المدير الفني ، علي جهود احمد علي في الهجوم ، في ظل غياب هداف الفريق محمد شريف لوجود بند في اعاراته من الأهلي لانبي، يمنعه من المشاركة امام ناديه الاصلي وهو الأهلي .