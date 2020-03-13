باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 316 ألفا و351 حالة

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 316 ألفا و351 حالة.

وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6535 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2912 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و439 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3884 حالة وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و936 حالة، كما تم تسجيل 38 ألفا و141 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و100 ألف و148 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 138 ألفا و891 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.