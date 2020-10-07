تراجع مشتريات المركزي الإسرائيلي من النقد الأجنبي في سبتمبر مع ضعف الشيكل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اشترى "بنك إسرائيل" المركزي نقدا أجنبيا بقيمة 280 مليون دولار في سبتمبر، وتراجعت الاحتياطيات الإجمالية للمرة الأولى منذ ما يقرب من نصف عام.

ووفقا لبيانات للبنك المركزي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فقد انخفض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بـ1.1 مليار دولار إلى 166.6 مليار في نهاية سبتمبر، مما يمثل نحو 40.4% من الناتج.

وكان البنك المركزي اشترى 2.6 مليار دولار من النقد الأجنبي في أغسطس.

وفقد الشيكل 2.1% من قيمته مقابل الدولار في سبتمبر.

ولفتت بلومبرج إلى أن تراجع الاحتياطيات يعود إلى حد كبير إلى إعادة التقييم، وأن مشتريات البنك المركزي وتحويلات الحكومة من الخارج عوضته جزئيا.

وفي تحديث منفصل حول البرامج المرتبطة بجائحة كورونا، أعلن بنك إسرائيل إن إجمالي مشترياته من السندات الحكومية ارتفع بـ3.7 مليار شيكل في سبتمبر إلى 33.6 مليار شيكل منذ بداية البرامج.