 الأمير تشارلز: مجال التحرك في مواجهة التغير المناخي يضيق سريعا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمير تشارلز: مجال التحرك في مواجهة التغير المناخي يضيق سريعا

لندن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 6:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 6:01 م

قال الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة وأمير مقاطعة ويلز "إن مجال الفعل من أجل مجابهة التغير المناخي يضيق سريعا".

وأضاف الأمير تشارلز - في خطاب مسجل أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2020، اليوم الأربعاء - "إننا جميعا نحتاج إلى أن نضع الطبيعة والبشر وكوكب الأرض في قلب اقتصادنا".

وأشاد باعتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ المزيد من إجمالي استثماراته في الاقتصاد الأخضر، داعيا مساهمي البنك والقيادات القائمة على مشروعاته ليصبحوا أكثر طموحا، بل وأكثر تشددا في تنفيذ ذلك".


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