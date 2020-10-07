أفادت منظمة هيومن رايتس واتش، بأن هناك مئات الآلاف من المرضى النفسيين مقيدين بالأغلال لسنوات متواصلة فى 60 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وذلك مع اقتراب اليوم العالمي لصحة المرضي النفسيين في 10 أكتوبر.

ونقلت الجارديان، أن المنظمة تابعت 350 حالة معرضة للتقييد بسبب المرض النفسي في دول الصين والمكسيك وغانا ونيجيريا وفلسطينواليمن والصومال وجنوب السودان.

وأكدت المنظمة، أن أهالي المرضي يلجأون للعلاج النفسي كحل أخير مع إعطاء الأولوية للعلاج الروحاني إذ تم أخذ مورا الأندونيسي لـ103 معالجين روحيين وبعد حل الأمر تم تقييده للجدار لعدة سنوات.

ويقول بول من كينيا، إنه مقيد منذ 5 سنوات فى غرفة ضيقة مع 7 مرضى آخرين وذلك وهو مجرد من ثيابه الخارجية مع شح للطعام الذىبالكاد يحصل على لقيمات خبز منه كل ليلة.

وتقول مدونتي النيجيرية، إنها مقيدة بإحدي الكنائس كعلاج روحى لها ولا يسمح لها بالذهاب للمرحاض إذ يتم إعطائها حفاظة يتم تغييرهايوميا بينما لا يسمح لها بالمشى مطلقا.

وتقول كريتا شارما المشرفة على التقرير من المنظمة، إنه من المهين أن يعامل المرضى النفسيون بتلك الطريقة المؤذية بينما طالبت الحكوماتحول العالم بعمل تقارير موضحة لحجم انتشار تلك الممارسة غير الإنسانية.

ويذكر أن هناك قرابة 800 مليون شخص مصاب بالمرض النفسى حول العالم وطفل من كل 5 أطفال يعانى المرض النفسى بنفس الوقتالذىلا تضمن فيه ثلثى دول العالم تأمينا صحيا علي المرض النفسى لمواطنيها

وتسعى منظمة هيومن رايتس واتش، بدعم من الأطباء النفسيين حول العالم في حملة كسر السلاسل لمنع ممارسات التعذيب ضد المرضى النفسيين