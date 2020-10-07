رجائي عطية: نجحنا في تدارك انحدار أحوال نادي المحامين بـ6 أكتوبر

قال نقيب المحامين رجائى عطية إن محاولات تدارك انحدار الأحوال في نادي 6 أكتوبر قد كللت بالنجاح، موضحا أن العقبة الكبرى كانت فى وجود مطالبة بأكثر من 4 ملايين و500 ألف جنيه بدعوى أنه استهلاك حساب المياه، وقطعت المياه عن النادي، وتوقفت جميع الأنشطة وماتت الأزهار وذبلت الأشجار وتعرضت للسقوط.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الأربعاء، من خلال الصفحة الرسمية للنقابة على «فيسبوك».

وأضاف:" عينت مجلس إدارة للنادي، وتواصلت مع وزير الإسكان؛ وشرحت له الأزمة والرقم الفلكي المطالبة به النقابة، وأبديت له أنه لا يطابق الواقع، وطالبت بتشكيل لجنة فنية لفحص العدادات لتقرير الحقيقة، وأبديت استعداد النقابة الوفاء بأي مبلغ يثبت حقيقة بأنه في ذمتها، وطلب منه بأن يتكرم بفتح المياه للنادي، واستجاب مشكورا، وفي خلال دقائق كان الأمر صدر لجهاز 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية جديدة».

وأشار «عطية»، إلى أن مجلس إدارة النادي المشكل منه، حصر ما تم إثباته في الكشوف فاستبانت أخطاء فاحشة، منها أن العد مزدوج بعدادين، كما أن هناك حساب أدخل بحوالي 600 ألف جنيه من حساب مدينة سكنية موقوف العمل بها، وأخطاء أخرى كثيرة.

وتابع: «طالبت مجلس الإدارة بكتابة مذكرة سوف تأتيني اليوم لعرضها على الوزير لتصفية الحساب طبقا للقواعد، كما بدأ عمل مجلس النقابة الجديد يأتي ثماره، وآمل أن جميع المحامين وأسرهم سيسعدون بالنادي قريبا».